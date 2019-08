Tady dělal Odkolek chleba pro celou Prahu. Teď půjdou slavné pekárny k zemi

Pečivo od Odkolka bylo věhlasné po celé Praze. Přestože firma sídlila zprvu na Kampě, musela se v roce 1912 přestěhovat do Vysočan, kde během let vyrostl obrovský komplex budov s vlastním mlýnem a chléb se tu pekl až do roku 1995. O té doby budovy chátrají a brzy půjdou k zemi. Na jejich místě vyrostou hlavně byty. Podívejte se s kamerou Novinek, jak to u Odkolků vypadalo.