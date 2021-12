Slůňata v pražské zoo se poprala o vánoční stromky

„Kromě zpestření běžného jídelníčku je to pro zvířata také hlavně hra. Je to pro ta zvířata něco nového, jiného,“ usmál se ředitel pražské zoo Miroslav Bobek s tím, že slůňata jsou opravdu hravá, takže nějaký ten boj o větev bezpochyby proběhne vícekrát.

Je potřeba zdůraznit, že zvířata nedostávají stromky z běžných domácností, ale neprodané stromky od prodejců, to kvůli bezpečnosti, protože na stromcích od lidí by mohl zůstat třeba nějaký háček, drát či ozdoba, a to by zvířatům ublížilo.