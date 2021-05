Roušku nesundá ani při sexu, naříká manželka extrémně starostlivého muže

Nejmenovaný pár od začátku pandemie pečlivě dodržoval doporučená pravidla, aby bylo riziko nákazy koronavirem minimalizováno. Správné návyky však u nejmenovaného muže přerostly doslova v posedlost rouškou.

„Jsem pět a půl roku vdaná za báječného muže. Je pohledný, milý, vtipný, ale je pravda, že byl vždycky tak trochu hypochondr. Nikdy jsem si ale nemyslela, že by to mohl být takový problém, až do té doby, kdy přišla pandemie. Poslední rok prakticky nesundává z obličeje roušku, a to dokonce ani při spánku, sexu nebo ve sprše,” postěžovala si dáma v poradně.

„Má ji nasazenou i během jídla, vždycky si jen rychle vloží potravu do úst a žvýká zase pod rouškou,” vysvětluje žena. Ačkoliv její partner netrvá na tom, aby i ona byla podobně důsledná, drobné neshody už vyplouvají na povrch.

„Zejména poté, co už chodím ven mezi lidi, a jakmile to pravidla dovolí, plánuji si s kamarádkami vyrazit na večeři a skleničku,” uvedla. Veškeré debaty o tom, jak opodstatněné je partnerovo chování končí neúspěchem.

„Říká, že o viru toho zatím vědci ví málo a že mu roušku nosit nevadí. Pokud to má prý jakkoliv pomoci, aby ochránil své zdraví, bude to dělat,” konstatovala už poněkud zoufale Američanka, která by svého muže ráda políbila a viděla jeho úsměv. Navíc podle jejích slov manžel příliš nedbá na pravidelnou výměnu obličejového krytu.