Připravte se na zombie apokalypsu! Úředníci varovali občany

„Původně to začalo jako ne-tak-docela vážná propagační kampaň, jak přilákat lidi, aby se začali zajímat o způsob, jak se připravit na různé přírodní katastrofy. Ale ukázalo se, že je tenhle způsob opravdu hodně účinný,” uvedla CDC. „Díky heslu 'připravte se na zombie apokalypsu' se nám daří oslovit širokou škálu obyvatel a poučit je o přípravě na všechna rizika,” dodala.

A pokud je teď - jak věří někteří vykladači Nostradamových předpovědí - zombie apokalypsa nablízku, pak by CDC měla skvělou příležitost prohlásit: „My vám to říkali.”

Nostradamus v 16. století napsal: „Pár mladých lidí: Napůl mrtvý to započne. I přes zášť způsobí mrtvý, že ostatní zazáří. A na vznešeném místě objeví se mocná zla.”

Aby se lidé mohli nachystat na krvavou, masožravou pohromu, nabízí stránky CDC linky na řadu „produktů pro přípravu na příchod zombií”, včetně kresleného románu ke stažení, který obsahuje užitečné tipy; plakátu k vytištění pro ty, kdo by nevěděli, jak zombie vypadá (nemrtvě vyhlížející, pošilhávající osoba s velmi špinavými nehty), i rady pro učitele, kteří by chtěli do výuky zařadit lekce související s touto problematikou.