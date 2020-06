Nedotýkejte se našich opic, varuje Gibraltar. Snaží se zabránit nákaze u zvířat

Třicetitisícový Gibraltar zatím nemá s koronavirem problémy. Od vypuknutí pandemie eviduje pouze 161 případů onemocnění covid-19. „Díky nízké nakaženosti a okamžitému uzavření turistických míst je téměř jisté, že se žádný z makaků covidem-19 nenakazil,“ uvedla gibraltarská vláda, „musíme zajistit, aby to tak zůstalo i do budoucna.“

O populaci makaků se od roku 1915 do roku 1991 starala britská armáda, od svého vzniku v roce 1958 Královský gibraltarský regiment. Důstojník, který měl tlupu na starosti, měl titul Ošetřovatel opic (Keeper of the Apes). Do doby, než správu opic převzala Gibraltarská společnost ornitologické a přírodní historie, se na této pozici vystřídalo pět vojáků.