Ministryně Instagramu Schillerová to schytává

Královský plat dostali během jednoho roku fotograf a kameraman, kteří pro ministerstvo financí fotili propagační materiály. To znamenalo, že se stali dvorními fotografy ministryně Schillerové. A ta plody jejich práce prezentovala na svém Instagramu.

Je pravda, že to přibližování složitého rozhodování na ministerstvu financí je trochu komplikované...

Ale když se na to podíváme podrobněji, tak pochopíme, že se to nakonec ministryni podařilo.

Fotka s tímhle milým pánem vyšla na víc peněz než kolik jsem mu přidala k důchodu. To je asi tak všechno co potřebujete vědět. 😎 pic.twitter.com/8mxTvvCHcB

Otázkou je, zda by se to ministerstvo potom ale nemělo přejmenovat...

A podívejte se, jak to dopadlo!

Jednoznačné to není ani u fotografů. Lidé se smějí tomu, že si přišli na pěkné peníze...

A přitom to určitě nebyl během jejich roční šichty vůbec žádný med.

Ale to jí přišlo přeci jen moc obyčejné. A jak víme, lidem by to nepřiblížilo tu složitou matérii ministerstva...