Matka devaterčat poprvé promluvila o těžkém porodu

Porod císařským řezem trval něco přes dvacet minut, Cisseové to ale přišlo téměř jako věčnost. „Jak děti vycházely ven, honilo se mi hlavou strašně moc otázek. Neustále jsem věděla, co se děje, vypadalo to jako nekonečný proud dětí, který ze mě vychází. Má sestra mě neustále držela za ruku a jediné, na co jsem mohla myslet bylo, jak se o ně postarám a kdo mi s nimi pomůže,“ uvedla Cisseová.