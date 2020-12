Když se usmíváte, injekce míň bolí. Pomáhá i škleb

V angličtině existuje aforismus „Fake it till you make it“. Tato slovní hříčka by se dala přeložit jako „předstírej, dokud to nezvládneš“ a znamená v podstatě to, že pokud člověk předstírá optimismus, sebedůvěru a spokojenost, nakonec se tyto kvality promítnou i do jeho reálného vnímání a chování.