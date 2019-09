Do zlínské zoo dorazili mohutní gauři

Před čtyřmi lety zamířili do lešenského areálu z Indie medvědi pyskatí, nyní ještě vzácnější gaurové. „Gaury chová devět evropských zoo, populace čítá pouze 34 jedinců. Získání čtyř mladých a nepříbuzných zvířat přímo z Indie je pro celý chovný program klíčové,“ přibližuje úspěch ředitel zlínské zoo Roman Horský.

„Poprvé po téměř 60 letech se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domoviny,“ upřesňuje Horský.

Základ evropského chovu pochází z dovozu gaurů na konci 50. let minulého století, tato populace tak nutně potřebovala „novou krev“. „Dva téměř roční samci a dvě stejně staré samice, které získala zlínská zoo, znamenají po genetické stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení Evropského chovného programu,“ vysvětluje ředitel Zoo Zlín.

Transport turů z jižní Indie do Zlína trval přes 40 hodin. Zvířata na cestě do nového domova doprovázel kromě ředitele zoo také veterinář Dominik Gregořík.

„Indičtí kolegové téměř dva měsíce před přesunem nechali gaury zvyknout si na transportní bedny. Původně jsme uvažovali, že pro každé zvíře připravíme vlastní bednu, nakonec jsme však zvolili box pro dvě zvířata. A jak se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí. Jsou to stádová zvířata, společný přesun byl pro ně daleko příjemnější a vše zvládli bez problémů,“ říká Horský.

Dva ze čtyř gaurů v přepravní bedně těsně před odletem do Evropy.

„Bylo to velmi krásné a dojemné, opravdu silný zážitek. Kamion, který převážel zvířata, ozdobili květinami, pod kola dali plody citrusů, nechyběly ani tradiční ‚bindi‘, červené tečky. Na závěr kněz obešel celé auto s miskou s hořícím ohněm. Obřad měl zajistit gaurům šťastný život v budoucnosti a byl také požehnáním na dlouhou cestu,“ popisuje Horský.

Po příjezdu na letiště v Bengalúru ošetřovatelé sami zjistili, že jsou zvířata před letem do Evropy v pohodě. „Spořádali všechno seno, které jsme jim na několikahodinovou cestu připravili. Turové zvládli bez problémů i překládku v padesátistupňové výhni v Dubaji. „Zvířata dostala jen vodu, zajistili jsme pro ně takzvaný překlad z letadla do letadla, chtěli jsme vše zvládnout co nejrychleji,“ doplnil veterinář.