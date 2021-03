Cyklista na kole strčil do holčičky. Hrozil mu rok vězení, dostal pokutu 1 euro

Mpasa zrovna svou malou dcerku natáčel, když k nim přijížděl cyklista. Malá Nïa mu stála v cestě, cyklista několikrát zvonil a následně ještě zavolal „Pozor“, aby děvče uhnulo. To se však nestalo, a když se jí cyklista vyhýbal, vytrčil koleno a strčil do ní.

Malá dívka upadla a cyklista pokračoval v jízdě. To naštvalo Mpasu, který je sám vášnivým cyklistou, muže dohonil a zastavil. Ptal se, zda to cyklistovi přijde normální a že si bude stěžovat na policii. „Vysvětlil nám, co se stalo a požádal nás, abychom stížnost nepodávali, ale neukázal žádnou lítost, ani se neomluvil,“ uvedl Mpasa.