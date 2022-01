Chilští včelaři na demonstraci přinesly úly s tisícovkami včel. Sedm policistů pobodáno

Protest se odehrál v pondělí před prezidentským palácem v chilské metropoli. Včelaři se domáhali setkání s dosluhujícím prezidentem Sebastiánem Piñerou. Po vládě požadují reformy, které by upravovaly ceny medu či alespoň dotace na jeho výrobu, uvedl server CNN.

Protože včely představovaly ohrožení pro kolemjdoucí, policisté se snažili dostat úly pryč z ulice. Při této operaci bylo sedm mužů zákona pobodáno a převezeno do nemocnice na vyšetření. Jejich stav ale není vážný.

Chilští včelaři patří mezi nejvíce postižené tzv. megasuchem, kterým země trpí od roku 2010. „Včely umírají,“ uvedl jeden z protestujících, včelař José Iturra působícího severně od Santiaga. „Když včely umřou, nebude tu už žádný život. To je to, co jsme chtěli demonstrací sdělit,“ dodal včelař.