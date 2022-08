Berete s sebou domácí mazlíčky na dovolenou? Za hranicemi na ně může číhat nebezpečí

Majitelé psů a koček by se podle něj měli před cestou poradit se svým veterinářem, který jim doporučí nejvhodnější ochranu jejich mazlíčků. Ideální je vhodná antiparazitika kombinovat.

„Pes se vrátí zpět do Česka a po nějakou dobu vypadá úplně normálně. Pod víčkem má přitom parazitické hlístice, které postupně vyvolají těžké záněty spojivek,“ upozornil Modrý.

„Již jsme ve fázi, kdy se nemoci nedá předcházet jinak než ochranou psa, protože už i u nás se infekce thelaziemi šíří,“ popsal Modrý a dodal: „Nemůžeme jít se psem do lesa a dávat pozor, jestli mu nenalétávají mušky do očí. Stejně tak nejsme schopni uhlídat, jestli psovi nesaje krev komár. Z toho důvodu je zodpovědné zvíře chránit stabilně po celou sezónu výskytu přenašečů, tj. od jara do podzimu.“