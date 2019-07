ČTK

„Mám velkou radost, že se to povedlo. Jsem moc rád, že se to podařilo ve zdraví a pěkně po staru, tedy bez jakýchkoli pomůcek, bederních pásů, koleních bandáží či hůlek. Šlo se mi celkem dobře, jen asi půl kilometru před cílem to začalo být opravdu těžké. Závěr, který byl nejprudší, byl nejtěžší. Na Sněžce mi fandilo hodně lidí, tak to mě ale nakoplo," řekl čtyřiatřicetiletý Domorád, který má ve Vrchlabí posilovnu.

V neděli ráno bylo na Sněžce okolo deseti stupňů Celsia a proměnlivá oblačnost. "Počasí nám přálo," prohlásil.

Samotná speciálně vyrobená dřevěná krosna s popruhy vážila 23,5 kilogramu a náklad balených vod 146,5 kilogramu. "Hodnotí se celková hmotnost vynášky, stejně tak jako loni," řekl Domorád.

Bez odpočinku by to nešlo.

Speciálně upravená dřevěná krosna

Start byl v 9:00 v Obřím sedle u Slezského domu, zhruba na stejném místě, ze kterého Hofer před 75 lety s nákladem vyrazil na Sněžku. Ten vyšel od již zbořené Obří boudy, která stála naproti Slezskému domu. Domorád měl náklad balených vod na speciálně upravené dřevěné krosně. Šel po dlážděné Jubilejní cestě, která je oproti takzvané řetězové cestě širší a pohodlnější. Z polské strany po Jubilejní cestě může na Sněžku vyjet i automobil. Náklad vynesl pro bufet v poštovně na Sněžce.

K výkonu ho motivovaly také dřívější názory některých starších nosičů, že mladší podobných výkonů nejsou schopni, protože prý nemají tolik vnitřní vůle, houževnatosti a vytrvalosti.

Lidé si rekordmana po cestě hojně fotili.

"Chtěl jsem dokázat, že i mladší člověk to může mít fyzicky a v hlavě natolik srovnané, že to dokáže. Jsem moc rád, že se mi to povedlo a doufám, že to bude motivovat k nosičství, pohybu a sportu další," řekl Domorád, který měří 191 centimetrů a ráno vážil 104 kilogramů.

Takovou zátěž na zádech nesl vůbec poprvé. "Dodnes jsem nesl na zádech nejvíce 150 kilogramů a nikdy jsem s tím nešel delší trasu než jeden kilometr a už vůbec jsem nikdy nezdolal s nákladem tak velké stoupání. Byla to pro mě výzva i v tom, že jsem šel do něčeho, co jsem neměl natrénované," uvedl.

Štěpán Domorád během rekordního výšlapu na Sněžku.

Domorád měl speciálně upravenou dřevěnou krosnu.

Řemeslo nosičů má dlouhou historii



Domoráda na Sněžku doprovázel také nosič Zdeněk Pácha z Bašky u Frýdku-Místku, který patří k tradičním účastníkům krkonošského Sněžka Sherpa Cupu, při němž se vynáší náklady o váze až 60 kilogramů. Pácha letos zvítězil v královské kategorii zátěže 60 kilogramů, když trasu od dolní stanice lanové dráhy v Peci pod Sněžkou, Obřím dolem kolem Slezského domu na Sněžku zdolal za dvě hodiny a devět minut.

V srpnu bude dalším, kdo se pokusí nový rekord ve vynášce od Slezského domu na Sněžku pokořit. "Chtěl bych vynést 210 nebo 220 kilogramů, měly by to být bečky piva," prohlásil Pácha.

Pokus o rekord si vymysleli sami nosiči, Poštovna na Sněžce, která pořádá tradiční Sherpa cup, jim zajistila náklad.

Řemeslo nosičů zásobujících Sněžku má dlouhou historii. Vzniklo v 19. století a výrazné omezení nastalo po postavení lanovky v roce 1949. Do té doby vším možným zásobovali tehdejší Českou boudu nosiči z Velké Úpy, kteří na vrchol chodili přes Růžohorky a Růžovou horu.