Policisty zavolali k budově svědci, kteří si muže bez nervů a pudu sebezáchovy všimli kolem čtvrt na šest ráno místního času. Na scénu se brzy dostavily dva policejní a dva záchranářské vozy.

Muži se povedlo vyšplhat až do posledního, pětadevadesátého, patra. Tam na něj už čekali muži v uniformách. „Muž vešel do budovy a tam si s ním policisté promluvili. Zatčen nebyl,“ oznámila policie v krátkém prohlášení.

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV