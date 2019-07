Jak sama dvojnásobná prababička říká, dlouhověkosti pomohly její milované párky v těstíčku, které sama po většinu života pekla. Poté, co zestárla, již pro svoji oblíbenou pochoutku chodí do pekárny.

„Pekla jsem je celý život, všichni je milovali. Pořád ráda peču, ale už k tomu potřebuji drobnou pomoc. Obzvlášť o Vánocích ráda peču se svojí vnučkou,” naznačuje stařenka, že i přes svůj horší zrak na pečení stále nezanevřela.

