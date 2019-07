tcs, Novinky

Figurka bojovníka, který ve středověké šachové soupravě zastával roli pěšce, byla v úterý vydražena aukční síní Sotheby´s v Londýně. Nejvyšší částku nakonec nabídl anonymní zájemce. Jde o první figurku z ostrova Lewis, která kdy byla nabídnuta v aukci.

Šachové figurky z ostrova Lewis je název pro skupinu figurek z mrožoviny ze čtyř šachových souprav a několika dalších her, které pocházejí z 12. století a byly objeveny v roce 1831. Pět figurek, jeden kůň a čtyři pěšci, však v soupravách chybělo. Vydražen byl právě jeden z chybějících pěšců.

Figurka měří 8,8 centimetru a je vyrobena z mrožího klu.

V roce 1964 ho koupil obchodník se starožitnostmi na trhu za pět liber (v dnešních cenách to odpovídá zhruba 100 liber, to je 2900 korun). Rodina dlouho nevěděla, co se jim doma skrývá za poklad, dozvěděli se to až když figurku přinesli odborníkům k ocenění.

„Když ho přinesli, netušil jsem, co mám čekat. Lidé často přinášejí něco, co žádnou hodnotu nemá,“ uvedl Alexander Kader ze Sotheby´s. Když však figurku uviděl, nechtěl zprvu věřit vlastním očím. „Řekl jsem si: Můj bože, to je jedna z figurek z ostrova Lewis,“ popsal své první pocity Kader.

Většinu z 93 figurek vlastní Britské muzeum, jedenáct se nachází v Národním skotském muzeu. V pořadí 94. figurka stanovila nový rekord v ceně, kterou byl kdy kdo ochoten za šachovou figurku zaplatit. Doposud to byl šachový král vyrobený mezi lety 1300 a 1320 v Německu, který se prodal za 653 tisíc liber (18,5 milionu korun).