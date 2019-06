Vrtulníkem převáželi ve čtvrtek královéhradečtí záchranáři do nemocnice 51letého muže, kterého uštkl jedovatý had. Nejdřív ho vezla manželka autem do nemocnice, záchranka ale vzhledem k ohrožení života muže prudkým jedem urychlila cestu... Celý článek Manžela uštknutého hadem vezla žena do nemocnice, na dálnici čekal vrtulník»