Do pobočky britské banky Barclays v městě Bournemouth na jihu Anglie se padesátiletý James Vonderedell vydal ozbrojen banánem zabaleným v oranžové igelitové tašce koncem března.

Podle policie vstoupil do banky a rovnou přistoupit k jedné z přepážek. Imitaci zbraně pak namířil na pokladní a řekl: „Toto je ozbrojené přepadení, dej sem hotovost.“

Z banky si odnesl lup v hodnotě 1100 liber (přes 31 tisíc korun) v 20 librových bankovkách.

#LatestNews - A man who threatened a cashier and robbed a Bournemouth bank has been jailed. Laurence James Vonderdell, aged 50 and of Christchurch Road, Bournemouth, was sentenced at Bournemouth Crown Court today, Monday 17 June 2019. https://t.co/JXZ6Y3FKkp pic.twitter.com/1OWTjGlZxY