zkr, Novinky

Hospoda byla založena už v roce 1847, současný provozovatel Alastair Choat ji má v nájmu od roku 2006. Evidentně se mu daří v ní udržet jejího originálního ducha, což by však teď mohlo skončit. Nájemní smlouva mu končí 23. června. Pak podnik převezme nový majitel, společnost Fuller´s, která má v současné době kolem 400 hospod, z nichž zhruba polovinu provozuje sama.

Hospoda je výjimečná mimo jiné tím, že se jedná o jediný podnik svého druhu vhodný pro vegetariány a vegany. Před měsícem ji také Choat nechal zaregistrovat jako první hospodu pro nudisty. „Je to jedinečné místo s ohromnou historií. Teď to tady ale chce Fuller´s zmodernizovat a všechno to tady zničit, proto jsme uspořádali noční pěveckou akci naháčů,“ sdělil Choat.

„Chtěla jsem podpořit hospodu a říkala jsem si, že to bude legrace. Opravdu si to užívám,“ popsala návštěvnice Maria Beadellová. Zpěvák Toni Ash s ní souhlasí: „Miluji zpěv a nahotu, proto jsem přišel.“

Na záchranu podniku vznikla rovněž petice. Tu už podepsalo přibližně 15 tisíc lidí.