Ukrajinské úřady se v roce 1999 na zprávy o narození dítěte dívaly nelibě. I když se tak stalo více než po deseti letech po havárii Černobylské elektrárny, fakt že v zakázané oblasti stále někdo bydlí, a dokonce přivedl na svět dítě, byl stále velmi kontroverzní.

Marijka se narodila Lydii a Mikhailovi Sovenkovým, muž pracoval jako hasič a zasahoval rovněž u havárie elektrárny. Následně však Sovenkovi odmítli opustit svůj domov, protože jim tehdejší sovětské úřady odmítli zařídit náhradní bydlení. Jak informoval britský Sunday Express, který o příběhu dívky informoval, ukrajinské úřady se k manželům nezachovaly o moc lépe.

„Vyhrožují nám, ponižují nás a chtějí nás z domova násilně vystěhovat,“ stěžovala si tehdy Lydia. Ta porodila doma, asistoval jí pouze manžel Mikhail, který novorozeně omyl a odstřihl pupeční šňůru. „Zacházeli se mnou jako s kriminálníkem,“ popsala žena.

Mezitím vychovávala svou dceru, jak nejlépe dokázala. Malá Marijka pila mléko od krav, které se pásly na zamořených pastvinách, plavala v rybníce vedle ryb, které „způsobovaly, že se dozimetr zbláznil“. Jediné, co Lydii vadilo je, že její dcera neměla v liduprázdné zóně žádné kamarády.

Symbol návratu života



V roce 2006 Marijka musela zónu opustit, aby mohla chodit do školy. Tehdy se vyrojily zprávy tázající se, zda je dítě zdravé. „Jestli si lidi myslí, že je mutant a má třeba dvě hlavy, tak se pletou,“ naštvaně reagovala Lydia. Lékařská vyšetření neukázala ani reálné zdravotní problémy.

Marijce je nyní devatenáct let a díky seriálu Černobyl se opět dostala do středu pozornosti. Dívka dokončuje střední školu a v budoucnu by se ráda věnovala nějakému oboru v pohostinství. Do zóny se čas od času vrací, úřady jí daly povolení, aby mohla navštěvovat svou matku.

Lydia, které je na svou dceru patřičně hrdá. Těší ji, že i přes velmi neobvyklý start do života dokázala uspět. „Lidé tu věří, že Marijka je symbolem černobylské renesance, znamením od Boha a znamením, že život se navrací do tohoto zamořeného místa,“ uvedla Lydia.

Nelze však nepřipomenout, že černobylská havárie ovlivnila, ať už přímo nebo nepřímo, životy tisíců dětí. Děti, kterým bylo v době havárie méně než pět let, jsou více náchylné k imunitním onemocněním, mají špatný stav zubů či poruchy růstu. Dále byl u nich prokázán zvýšený výskyt rakoviny štítné žlázy. Organizace Children of Chernobyl uvedla, že na Ukrajině se ročně rodí 6000 dětí s vadou srdce.