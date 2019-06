Mills přišel minulý měsíc společně se svojí rodinou na návštěvu do albertského muzea s cílem prohlédnout si tamní pamětihodnosti, když narazil na zamčený trezor. Rozhodl se jej z legrace pokusit otevřít. Nutno poznamenat, že před Millsem to zkoušelo již mnoho lidí, muzeum se dokonce pokoušelo kontaktovat pracovníky hotelu, který na začátku devadesátých let bezmála tunový sejf muzeu věnoval. Avšak bez úspěchu.

