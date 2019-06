Kristýna Léblová, Novinky

Kevin James je držitelem mnoha prestižních ocenění v magii a konzultantem, který mimo jiné spolupracoval také s legendárním iluzionistou Davidem Copperfieldem.

Do Prahy přijel společně s dalšími dvěma kouzelníky, aby předvedl novinářům, na co se Češi mohou v příštím roce těšit.

První trik se týkal karet - tu pravou našel v celém balíčku a karta se objevila i v nafukovacím černém balonku po jeho prasknutí. Celkem jednoduchý trik sám i vysvětlil. Jenže pak tu samou kartu dostal do průhledného už nafouknutého balonku... Jak tohle dokázal, už zatajil.

Také si k sobě přizval tři dobrovolníky, z nichž jeden držel skleněný džbán na vodu v další skleněné nádobě. Ten pak „energií a myšlenkou” rozbili. „To my všichni, společnou energií,” vysvětloval James iluzi s úsměvem.

Kevin James předváděl show i u Baracka Obamy v Bílém domě..

FOTO: Novinky

Tyto kousky předváděl kdysi i před rodinou amerického prezidenta Baracka Obamy. „Ukázal jsem mu to samé co vám, akorát to bylo v Bílém domě. On i jeho rodina byli velice milí a jejich reakce byly stejné jako vaše - byli šokovaní a nevěřili svým očím. Jsem šťastný, že jsem ho mohl poznat,“ svěřil se iluzionista.

Sedm kouzelníků

The Illusionists je nejúspěšnější iluzionistická show v historii Broadwaye. V Česku už byla i v minulosti, vrátí se v únoru 2020.

„Je to obrovská, nádherná kouzelnická show plná překvapení. Uvidíte sedm různých kouzelníků, kteří jsou všichni na vrcholu svojí profese a jsou to specialisté na různá odvětví magie. Určitě je nač se těšit,“ lákal Kevin James české diváky.