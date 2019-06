tcs, Novinky

Případ drzého mladíka se odehrál 4. května poblíž města Jacksonville, teprve minulý týden o něm ovšem informoval s odvoláním na floridské policisty místní list Florida Times-Union.

Jeden z floridských policistů zastavil Jonesovo auto a chtěl řidiče zkontrolovat. Když se ale přiblížil k jeho vozu, šlápl mladík na plyn a ujel.

Asi o hodinu později zvedl jeden z dispečerů tísňové linky 911 další hovor. Jeho přepis list Florida Times-Union zveřejnil. „Ujel jsem zhruba před hodinou jednomu policajtovi. Za co vás, chlapi, platíme? Cestou jsem minul asi čtyři hlídky,“ stěžoval si překvapenému operátorovi Jones.

Nicholas Jones

FOTO: St. Johns Police

„Aha. Teď chcete znát toho policistu, nebo o co vám jde?“ nechápal stále dispečer. „Jde mi o to,“ pokračoval Jones, „že předpokládám, že mě dal do hlášení... musel si určitě všimnout mé poznávačky. Jenže projel jsem kolem čtyř policistů a nic. Co tam děláte?“ Dispečer zvolil opatrnou odpověď. „Pracujeme na mnoha hlášeních, pane.“

Drzý uprchlík byl v podmínce



Co však Jones nevěděl, bylo to, že policista si jeho značku zapsat nestihl. Když Jonese zatýkali, vysvětlili mu policisté, že se jim ho povedlo vystopovat díky hovoru na linku 911.

„To je vtipný. Takže jsem se udal sám?“ reagoval podle policejní zprávy muž, když nastupoval s pouty na rukou do policejního vozu.

Jones byl obviněn z bezohledné jízdy, útěku před policií, zneužití linky 911 a porušení podmínky. Kvůli čemu měl podmíněný trest, policie neupřesnila.