Každý rok jich místní při náboženských svátcích tabaski obětují stovky tisíc (a následně je spořádají). Chudé rodiny se často zadlužují, byť je to pro jejich rozpočet zničující, jen aby si jednu ovci mohli koupit a neztratili tak svoje společenské postavení.

Předmětem nejnovější posedlosti je obzvlášť luxusní plemeno zvané ladoum. Jsou to obrovské a majestátní ovce, berani mohou vážit tolik jako tři dospělí muži. Kupodivu však nemají vlnu (což v západní Africe nepředstavuje problém, stejně je tam na svetr příliš vedro). Některé z nich připomínají spíš malé koně než ovce.

Na to, aby je místní obětovali některému z bohů, jsou tato zvířata příliš cenná. Obchodníci je místo toho prodávají bohatým lidem, byznysmenům, náboženským vůdcům a členům vlády, kteří je opečovávají jako domácí mazlíčky. Ovce ladoum jsou tak populární, že se pro ně pořádají televizní přehlídky krásy, ve kterých se soutěží o tisíce dolarů.

Na zemědělském veletrhu v hlavním městě Dakaru dobře zaopatřené páry zkoumají rodokmeny ovcí, ve kterých vidí investici do budoucna. Někteří obchodníci údajně dodávají ovce samotnému prezidentovi Senegalu.

Ladoum sheep are enormously big. In Senegal, one ram can cost $70,000. Mean per capita GDP is $1,580. https://t.co/AgF7qIW54C pic.twitter.com/pM4Q99Pxh7