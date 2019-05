tcs, Novinky

Úvodní epizoda seriálu Hra o trůny zaznamenala divácký rekord, když si epizodu s názvem „Zimohrad“ nenechalo ujít 17, 4 milionů fanoušků. Lze očekávat, že závěrečná epizoda celého seriálu tento rekord ještě překoná.

Tím však pozitivní zprávy ohledně osmé série končí. Fanoušci neskrývají rozhořčení nad tím, kam tvůrci David Benioff a Daniel Weiss ikonickou fantasy ságu nasměřovali.

Minulý týden hněv fanoušků dosáhl vrcholu, když scénáristé vytvořili „zničehonic“ z dosud kladné postavy Daenerys Šílenou královnu, která na popel spálila tisíce civilistů. Po odvysílání rázem vznikla petice, která po HBO požaduje přetočení celé osmé série, nejlépe pak bez dvojice hlavních scénáristů. V den vysílání posledního dílu podepsalo internetovou petici už přes milion fanoušků Hry o trůny.

Issaca Hempsteada alias Brana Starka alias Tříookou vránu rozčílilo chování fanoušků, kteří sepisují petice.

FOTO: Profimedia.cz

„Je to prostě absurdní,“ okomentoval počínání fanoušků dvaadvacetiletý herec Isaac Hempstead, který v seriálu ztvárnil Brana Starka. „Je směšné, že se fanoušci domnívají, že mohou požadovat jiný konec, protože tenhle se jim nelíbí,“ obul se do fanoušků herec a uznal, že si zášť fanoušků bere možná až příliš osobně.

Sansa přilila olej do ohně

Nutno dodat, že většina fanoušků si nemyslí, že existuje, byť jen nepatrná, možnost přetočení seriálu. Chtějí však tímto způsobem vyjádřit svou nespokojenost. Oddaní seriáloví fanoušci by se teď dali rozdělit do tří skupin. Té první se stále seriál líbí, druhá je zklamaná, jak to dopadlo s jejich oblíbenými postavami a třetí nevadí, jak dopadly hlavní postavy, ale způsob, jakým je jejich osud vyprávěn.

Děj fanoušci často označují za nelogický a příliš zkratkovitý. Za důkaz toho, že si to možná uvědomují i samotní tvůrci, by se možná dal chápat i krátký dokument, který vždy následuje po uvedení epizody a ve kterém tvůrci motivace postav vysvětlují.

Sophie Turnerová jako Sansa Starková

FOTO: Profimedia.cz

Fanouškům rovněž vadí, že řada příběhových linek zůstane nevysvětlena, protože to zkrátka tvůrci nemohu během poslední epizody stihnout. Jejich nervozitu ještě přiživila představitelka Sansy Sophie Turnerová. „Je to skvělý konec, z mojí perspektivy velmi uspokojující. Ale myslím si, že spousta lidí bude taky pěkně naštvaná,“ uvedla v rozhovoru pro Sunday Times.

Popularita tvůrců je na bodu mrazu

Za pár hodin budou fanoušci na internetu opět zuřivě diskutovat o tom, jaký byl poslední díl seriálu, kterým žili posledních několik let. Už teď je ale možné říci, že tvůrci nějakou dobu populární nebudou.

Fanoušci je podrobili tvrdému googlebombingu. Vytvořili řadu vláken na sociální síti reddit, díky kterým když napíšete do vyhledávače spojení „bad writer“ (špatný spisovatel), jako první vám vypadnou fotky tvůrců seriálu HBO.

Tvůrci seriálu David Benioff (vlevo) a Daniel Brett Weiss. Podle mnohých jim došla šťáva, když ztratili oporu v Martinových knihách.

FOTO: Profimedia.cz

Benioffovi s Weissem nepomohlo ani vyjádření, ve kterém uvedli, že HBO původně chtěla osmou sérii roztáhnout do klasických deseti dílů, ale právě oni trvali na pouhých šesti dílech.

Určitě se dozvíme, kdo usedne na Železný trůn, pokud tedy nějaký zůstal. Nejspíš uvidíme i osud hlavních přeživších protagonistů. Zvládnou však tvůrci vysvětlit, jaké byly motivace Nočního krále. Je pro Brana Starka přichystána větší úloha, než jen vševidoucího stalkera? Jaké jsou skutečné záměry Pána světla? Řada fanoušků už je teď přesvědčena, že si skvělý seriál zasloužil lepší zakončení.