Muž jménem Pan (jeho celé jméno úřady nezveřejnily) z města Jing-čou na WeChatu zveřejnil fotku svých dvou psů. To by nikoho nepohoršilo, pokud by Pan nepřipsal poznámku, že je pojmenoval Čcheng-kuan a Sie-kuan. S odvoláním na čínská média o tom informoval server BBC.

Výše zmíněna jména jsou totiž označením pro vládní úřady, respektive jejich úředníky. Výrazem „čcheng-kuan“ se rozumí úředníci v městských oblastech, jenž mají na starosti drobnou kriminalitu. Sie-kuan jsou informační pracovníci, kteří pomáhají například s dopravou.

„Zneuctění národa”



Policisté oznámili, že muže začali vyšetřovat pro podezření z urážky úřední osoby, následně ho zatkli a poslali na deset dní do vazby ve městě Siang-jang. Policista jménem Li uvedl, že muž svým jednáním „způsobil újmu na cti národa a jeho městských úředníků“.

Pan se za své jednání omluvil s tím, že nevěděl, že takovéto pojmenování psů je proti zákonu. Případ dál rezonuje na blogerském webu Sina Weibo. Někteří se domnívají, že Pan příliš provokoval a zaslouženě byl potrestán. Ostatní se kousavě ptají, jaká slova jsou už nezákonná a na která si mají dát pozor. Další vtipkují, že Pan byl zavřen za vyzrazení státního tajemství, že všichni výše zmínění úředníci jsou psi.