tcs, Novinky

Cílem proslulého náčelníka kmene Kajapo je vybrat milion eur (25,7 milionů kourn) na ochranu amazonské rezervace Xingu, ve kterém žije řada kmenů a která je ohrožována farmáři. Doprovází ho tři další náčelníci kmenů z přírodní rezervace.

V pondělí se náčelník setkal s francouzským ministrem životního prostředí, čeká ho ještě schůzka s francouzským prezidentem a posléze se přesune do zemí Beneluxu, Švýcarska, Monaka a Itálie, kde se má mimo jiné setkat i s papežem Františkem.

Deforestace v okolí řeky Xingu v roce 1991. Náčelník chce dalšímu podobnému obrázku zabránit.

Neobvyklá cesta náčelníků je reakcí na dosavadní politiku nově zvoleného brazilského prezidenta. Jair Bolsonaro zvítězil v loňských říjnových volbách i díky vydatné podpoře farmářů, kteří deštný prales postupně likvidují. Bolsonarovu rétoriku pak kmeny vnímají jako hrozbu pro svět, ve kterém žijí.

V Brazílii žije zhruba 850 tisíc domorodců (asi jedno procento obyvatel) na území o rozloze 13 procent země. Brazilský prezident se už několikrát vyjádřil, že je to příliš země pro příliš málo lidí a že by se hranice rezervací měly přehodnotit. Domorodce by pak Bolsonara nejraději proti jejich vůli integroval do společnosti. „Indián nemůže být uvězněn na ohraničeném území jako nějaké zvíře v zoo,“ uvedl Bolsonaro.

Brazilský prezident jde na ruku farmářům

Po vysídlení domorodých kmenů by kácení deštných pralesů bylo pro farmáře zase o něco schůdnější. Bolsonaro by tak mohl splnit své předvolební sliby umožnit více těžby dřeva, vytvořit více polí a postavit více přehrad.

Náčelník Raoni se Stingem v roce 1989.

Proti krokům brazilské vlády demonstrovaly dubnu tisíce lidí zastupujících 300 amazonských kmenů. Peníze ze současné cesty mají sloužit k obnově značení hranic rezervací, satelitního monitoringu území či jako přímá pomoc domorodcům na ohroženém území.

Náčelník Raoni se stal celosvětově známým v roce 1989, když zahájil kampaň na záchranu deštného pralesa po boku britské rockové legendy Stinga. Od té doby je žijící legendou, kterou si nelze splést. Raoniho totiž od patnácti let zdobí malovaný dřevěný disk nazývaný v jeho kmeni botoque umístěný pod dolním rtem. Tento disk válečníci nosí, když chtějí ukázat, že jsou ochotni zemřít pro svou zemi a kmen.