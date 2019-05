zkr, Novinky

O slonech se traduje, že mají výbornou paměť. A zřejmě tomu tak opravdu je. Když se totiž Kirsty v půlce dubna setkala s Peterem Adamsonem, který se o ni kdysi staral, vypadalo to, že ho i po těch letech poznává. Nechala si od něj láskyplně foukat do chobotu a naslouchala jeho hlasu.

Dnes dvaapadesátiletá slonice žije v zoologické zahradě v Neunkirchenu. V 70. a 80. letech minulého století však bydlela v Calderpark Zoo ve skotském Glasgow, kde ji měl na starosti právě Adamson.

Přemýšlel jsem o rčení, že sloni nikdy nezapomínají, teď jsem se ale přesvědčil, že to tak je. Peter Adamson

Ten přijel do Německa navštívit své přátele a přitom zjistil, že jeho bývalá svěřenkyně stále žije a těší se dobrému zdraví.

„Rád bych poděkoval všem mým novým přátelům ze zoo, že mou návštěvu proměnili v pozoruhodný zážitek. Přemýšlel jsem o rčení, že sloni nikdy nezapomínají, teď jsem se ale přesvědčil, že to tak je, “ napsal Adamson po návštěvě e-mailem do zoo s tím, že to pro něj byl velmi emocionální okamžik.