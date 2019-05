vpl, DPA, BBC, Právo

„Přerušili jsme sázení na to, ve který den se narodí dítě Harryho a Meghan poté, co jsme zaznamenali prudký nárůst sázek, což naznačuje, že někdo něco ví. Na základě této skutečnosti v kombinaci s fámami a spekulacemi jsme dospěli k závěru, že královský potomek už přišel na svět,“ sdělila kancelář.

Konkurence se však nepřidala. „Nemyslíme si, že se to už stalo. O porodu by vědělo velké množství lidí a bylo by takřka nemožné v éře sociálních sítí udržet takovou informaci v tajnosti. Přijímáme sázky na termín přinejmenším do pondělí,“ ujistila Jill Campbellová (44), mluvčí kanceláře Ladbrokes Coral.

Harry a Meghan se rozhodli. že udrží informace o příchodu potomka v tajnosti, přičemž se o novinku chtějí podělit s veřejností, až rozšíření rodiny oslaví v soukromí. Harry měl příští středu a ve čtvrtek naplánovanou návštěvu Nizozemska.

Středeční návštěvu Amsterodamu odřekl, avšak ve čtvrtek se má objevit v Haagu, kde spustí roční odpočítání do zahájení Invictus Games, sportovních her zraněných válečných veteránů, které se zrodily za jeho přispění.