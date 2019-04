tcs, Novinky

Na policejní služebnu vtrhli vyděšení manželé v pondělí ve večerních hodinách. Otec držel v náručí bezvládné tělo jejich 21 dní starého syna. Podle výpovědi manželky se malý Luis Henrique začal dusit mlékem a ztratil vědomí.

Rodiče to měli na služebnu podstatně blíže než do nemocnice, a tak se vydali právě tam. Strážníci si okamžitě převzali dítě, jeden mu dával dýchání z úst do úst, druhý masáž. Použili rovněž Heimlichův manévr.

Dítě nakonec mléko vyzvracelo a začalo normálně dýchat. „Když jsme viděli stav dítěte a zoufalství jeho rodičů, začali jsme jednat úplně automaticky,“ uvedl Renato Taroco pro místní média.

Luis Henrique, první dítě mladých rodičů, byl následně převezen do nemocnice na vyšetření. Doktoři potvrdili, že je mimo nebezpečí, policisté později napsali, že se dítě vede dobře.