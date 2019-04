Kristýna Léblová, maj, Novinky

Blaf Food Festival se letos konal už po třetí. „Nabízíme mnoho chutného jídla, například volské oko na kapotě podle Horsta Fuchse. Rohlík Bleu, který je parodií na Cordon Bleu, tradiční řízek obalovaný se šunkou a sýrem. Máme také chlebovou polévku a nesmí chybět Rumídci, což jsou opilí gumoví medvídci nakládaní v rumu,“ popsala Novinkám pořadatelka festivalu Kamila Fröhlichová s tím, že letos byl festival ještě rozšířen, a to o kutilskou edici.

Pokrmy mohou být i hravé.

FOTO: Novinky

Festival, který se v předchozích letech věnoval nejšílenějším gastronomickým počinům, má proto pro návštěvníky připraveno nejen mnoho pokrmů, ale také workshopů a výstav. „Návštěvníci si zde mohou vyrobit třeba ledvinku z Ikea tašky, která vydrží všechno. Potom zde máme výstavu kutilských domácích zlepšováků, např. vlastnoručně vyrobené prkénko upevnitelné na kolo od vozidla, které můžete použít kdykoliv a kdekoliv, popřípadě čistič bot z kartáčů, když nemáte na ten klasický hotelový a mnoho dalšího,“ sdělila pořadatelka.

Recyklace

Výstavy obohatily i výrobky z PET lahví. PETka je totiž nejlepší dekorace do zahrádky a tato výstava ukázala návštěvníkům Plechárny to nejlepší, co čeští kutilové světu a internetu dali. „PET lahve na tuzemských zahradách zdomácněly podobně jako cédéčka. Představujeme zde ty nejlepší vychytávky,“ doplňuje Fröhlichová.

Recyklace je důležitá. Z použitých PET lahví se dá vyrobit třeba i podprsenka.

FOTO: Novinky

Zajímavostí byla i soutěž zakrslých králíků Králičí hop z Braníku. Zde králíci skáčou přes překážky jako koně ve Velké Chuchli.

Na nevšední festival se návštěvníci vrací. „Vracejí se především návštěvníci, kteří tady už byli na všech ročnících. To nás překvapilo. Některým naše jídlo chutná, některým vůbec ne. Každé jídlo má svého příznivce,“ dodává na závěr Fröhlichová s tím, že příští rok se pokusí organizátoři festival opět obohatit o něco nového.