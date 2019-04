Kristýna Léblová, Novinky

Ještě před nástupem do vlaku měli lidé možnost podívat se přímo do parní lokomotivy. Strojvedoucí Pavel Turek dětem i dospělým s radostí ukázal, jak „jeho mašinka“ funguje.

Z pražského Smíchovského nádraží pak parní vlak zamířil do Prokopského údolí, jehož kaňon dosahuje místy hloubky až 70 metrů a který vznikl erozní činností během posledního milionu let. Až do Rudné u Prahy jel po trati, jíž se přezdívá Hrbatá.

Dobové vozy pocházejí ze 40. a 50. let minulého století

FOTO: Novinky

Z Hostivic do stanice Praha-Smíchov projížděl vlak po trase tzv. Buštěhradské dráhy, na které překonal 150 výškových metrů. Pro svůj profil, okolní přírodní scenérie a dva historické viadukty si trať vysloužila označení odvozené podle známé rakouské horské železnice – Pražský Semmering.

Závěrečný úsek cesty umožňuje přímo z vlaku obdivovat bájnou vyšehradskou skálu, pankráckou pláň s moderními budovami a z železničního mostu přes Vltavu panorama historické Prahy s majestátním Hradem.

„Nečekali jsme takhle obrovský zájem. Někteří lidé se do vlaku nedostanou,“ řekl Novinkám systémový specialista ČD Jaroslav Kučera.

Součástí soupravy je i bufetový vůz

FOTO: Novinky

Lokomotiva

Parní lokomotiva 556.0 je typem lokomotiv pro těžkou nákladní dopravu, byly vyráběny v letech 1951-1958. Tehdy jich bylo vyrobeno 510 kusů ve Škodových závodech v Plzni, říkalo se jim závody V. I. Lenina. V provozu byly tyto lokomotivy až do úplného parního provozu v roce 1981.

Dobové vozy ze 40. a 50. let už jen dokreslují atmosféru té doby. V bufetovém voze si návštěvník může koupit malé občerstvení v podobě kávy, párku nebo třeba i ostřejšího pití.

Další jízdy

První jízda projektu Párou Prahou se konala v sobotu, další jsou naplánované na soboty 11. května, 22. června a 19. října. Každý z těchto dnů projede okruh dvakrát. Odjezdy ze Smíchova budou vždy v 10:25 a 14:16. Jízdenky za zvláštní jízdné bude možné koupit u všech pokladen ČD, doprodej volných míst bude zajišťovat vlakový personál.