Po zjištění obsahu zásilky byl v pondělí zadržen Filipínec Jesse Camaro, který tvrdil celníkům, že se jedná o sběratelské kousky. Nyní mu hrozí kromě pokuty v řádu tisíců dolarů až šest let vězení.

Zásilka byla podle úřadů zaslána z Polska od jistého Wojciecha Pakasze a byla adresována právě Camarovi.

You don't want to be on this plane! Philippines customs officials seize 757 tarantulas hidden in gift-wrapped oatmeal and cookie boxes at Manila's airport✈️ ✈️ 🕷️ 🕷️ 🕸️ pic.twitter.com/tJgG7Znam8