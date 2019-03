Bouře bičovala západní pobřeží ostrova a tamní úřady varovaly obyvatele před silným větrem a srážkami, kterých mohlo spadnout až 700 milimetrů.

Řeka v městečku Franz Josef dosahovala rekordních průtoků a v oblasti byl vyhlášen výjimečný stav.

Most byl od roku 2002 celkem třikrát zvyšován z důvodu zvyšování říčního dna, tentokrát bouři nevydržel.

'Atmospheric river' bringing monster storm to New Zealand this week https://t.co/8vZh9AelSH pic.twitter.com/yjcEjSp884