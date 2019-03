tcs, Novinky

Netradiční zatčení probíhalo ve svátečním duchu. Nestává se příliš často, aby policisté zatýkali někoho, komu je více než století. Stařenka se navíc ničím neprovinila. Nechat se zatknout bylo její přání. Informoval o tom britský Daily Mail.

Celá akce proběhla v rámci programu Wishing Washing Line. Podobně jako v tuzemské akci Ježíškova vnoučata mohou senioři napsat své přání, a to je následně vyvěšeno na nástěnkách v obchodech.

Anne se splnil jeden z posledních snů.

FOTO: Profimedia.cz

„Přála bych si být zatčená. Je mi 104 a nikdy jsem nebyla na špatné straně zákona,“ stojí v přání Anne, které neušlo místním policistům. Po předchozí domluvě si pro starou dámu přišli tři policisté a nasadili jí pouta. Následně si ji odvezli na služebnu, kde na ní čekala cela, kterou si Anne přála prohlédnout.

Policisté stařenku překvapili



„Bylo to velice milé setkání. A byl to den plný událostí. Všichni na mě byli moc milí,“ uvedla Anne, která celý svůj život pracovala jako sekretářka v továrně na marmeládu. Teď ji pravidelně navštěvuje vnučka Sasha, kterou Anne vychovala poté, co jí umřela dcera – Sashina matka.

Anne Brokenbrowová s policisty a svými pečovatelkami

FOTO: Profimedia.cz

Policisté přistoupili k netradičnímu zatýkání zodpovědně. „Bylo to poprvé, co jsme někoho zatýkali v domově s pečovatelskou službou,“ přiznal policista Rob Cole. Anne trpí demencí a své přání si zprvu nepamatovala. Překvapilo ji, když k ní přišli policisté. Když ale vytáhli pouta, na své přání si vzpomněla.

Program Wishing Washing Line pomohl v Essexu již tisícům seniorů, v Bristolu odstartoval tenhle měsíc a mezi dalšími přáními je například projížďka limuzínou nebo setkání s Elvisem.