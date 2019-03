Místní úřady nemohly potvrdit, že v oblasti skutečně došlo k pádu meteoritu. Oblast incidentu je totiž podle jejich sdělení příliš vzdálená, aby mohlo dojít k vyšetření události.

Jeden z očitých svědků uvedl, že se v oblasti v daný okamžik oteplilo.

BIG meteor reported in the skies over Krasnoyarsk, Russia on Friday, March 15! Video via Clima Extremo 24. pic.twitter.com/cfpPl1xt6X