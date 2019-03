ivi, Právo

Goldir, který kandidoval za Komunistickou stranu Slovenska, úřaduje ze svého rodinného domu. Volební místnost tak vytvořil z vlastního obývacího pokoje. V obci má trvalé bydliště 12 obyvatel a v loňských komunálních volbách téměř všichni kandidovali. Sedm z nich kandidovalo do obecního zastupitelstva a tři na funkci starosty.

„Nejsme mrtvá obec,“ tvrdí navzdory těmto faktům 67letá obyvatelka obce Júlia Brenišinová a dodává, že v létě je ve vesnici hodně lidí. Do rodičovských domů se prý vracejí ti, kteří odešli za prací do města. Její manžel Ján však upozorňuje na fakt, že autobus jezdí do obce jen dvakrát za den a k lékaři musí cestovat do dvacet kilometrů vzdáleného Svidníku.

FOTO: TV Markíza

Do obce jezdí dvakrát týdně obchodník, který přiveze potraviny a převezme lístečky s objednávkami. V obci stojí národní kulturní památka – dřevěný chrám archanděla Michaila z roku 1777.

Nejvíc obyvatelů měla obec v roce 1940, když ve 28 domech bydlelo 160 lidí. Po druhé světové válce se část obyvatelů odstěhovala do českého pohraničí – do Sudet a další část odešla do Sovětského svazu.