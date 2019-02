vpl, BBC, Právo

Čekal prý u pokladny v obchodě déle než tři minuty. Nikdo si ho nevšímal, došla mu trpělivost, a tak si sendvič obstaral za pět prstů.

Později však tvrdil, že se na místo činu vrátil, za jídlo zaplatil, protože prý šlo jen o sociální experiment. Prodavačky vůbec nezaznamenaly, že sendvič zmizel.

Jeho poslanečtí kolegové čin odsoudili a Krajcič se nakonec musel zříci mandátu.

„Je to neomluvitelné. Nevím, nad čím uvažoval, když to udělal. Přiznám se však, že když nám to vyprávěl, smál jsem se,“ svěřil se Brane Golubovič, šéf poslanecké frakce LMS.