mšv, Novinky

Nezvaného hosta cestující objevili, když otevřeli úložný prostor, aby si vyjmuli svá zavazadla. Škorpion způsobil na palubě nemalou paniku.

„Když letadlo přistálo, jeden z cestující vyndával věci a v tu chvíli se štír objevil. S dalšími dvěma pasažéry jsme seděli v řadě 19 a jakmile jsme štíra spatřili, utíkali jsme tak rychle, jak jsme jen mohli,“ uvedl jeden z přihlížejících Karim Taslin.

Posádka se přišla podívat, co cestující tak rozrušilo, to už se ale štír stačil schovat kamsi do útrob letadla. Tam i zřejmě zahynul. „Když si uvědomím, co se mohlo stát, mrazí mě. Štír mohl spadnout někomu z nás na hlavu a bodnout nás,“ doplnil Taslin.

Terrifying moment plane passengers find live scorpion in overhead cabin.https://t.co/CbGd5fLQH7 pic.twitter.com/sXR0lto8c9 — LADbible (@ladbible) 16. února 2019

Společnost Lion Air uvedla, že letadlo bylo týden před incidentem ošetřeno speciální látkou, která měla všechnu případnou havěť usmrtit. Událost nyní vyšetřuje, podle ní se nicméně nejednalo o štíra, tvor prý připomínal pavouka. „Z toho, co jsme viděli z fotek a videí se domníváme, že šlo o pavouka. Pozemní personál a technici ihned letadlo prozkoumali, ale nic nenašli,“ uvedl mluvčí Danang Mandala Prihantoro.

Veleštír trnitý dorůstá velikosti 100 až 125 milimetrů. Přestože jeho bodnutí není pro člověka nijak zvlášť nebezpečné, může být vzhledem k velikosti bodce velmi bolestivé.