Beluga, neboli bílá velryba, je nákladní letadlo, jež brázdí vzdušný prostor od roku 1994. V loňském roce se prvního letu dočkala i jeho novější verze s označením Beluga XL.

At this Airbus Beluga XL thing and now have the oddest mascot dancing away pic.twitter.com/z1Y2QkGg5s