nčs, Novinky

Devatenáctiletá žena se nechala natočit při vyhazování dvou židlí ze 45. patra budovy, kde si společně se svými přáteli pronajala byt prostřednictvím služby Airbnb. Židle jako zázrakem netrefila žádné auto, ani člověka.

Zoiová patří k instagramové komunitě, kde také svůj čin zveřejnila. Snímky vyvolaly mezi uživateli sociální sítě okamžitou odezvu a případem se začala zabývat policie.

Ta díky veřejnosti ženu zanedlouho identifikovala a vyzvala ji, aby se sama přihlásila na policejní stanici, což Zoiová udělala.

The girl who threw a chair off a balcony is 19 year old "Instagram Model and Influencer" (Shocker) Marcella Zoia https://t.co/ehaxGAVNZ8 pic.twitter.com/WFz4ymrXxk — Barstool Sports (@barstoolsports) 14. února 2019

Instagramová hvězdička, která má na sociálních sítích několik tisíc sledujících, nyní čelí hned několika obviněním, mimo jiné z výtržnictví ohrožující život.

Projevila lítost



Z vazby byla žena propuštěna na kauci dva tisíce kanadských dolarů (34 tisíc korun) a bylo ji nařízeno bydlet u vlastní matky, kde vyčká na soud. Rovněž dostala zákaz stýkat se s lidmi, kteří s ní v bytě v době incidentu byli.

Alleged #ChairTosser Marcella Zoia, all smiles after being released, Starbucks in hand, about to get into an Uber. pic.twitter.com/nToc3pwn0h — Tracy Tong (@TracyTongCTV) 13. února 2019

Po propuštění měla žena evidentně dobrou náladu.

Toronto Media made her a global celebrity in her community.

Chair tosser Marcella Zoia, 19, leaving Starbucks this afternoon after being released on bail.

Reports are her Instagram is blowing up

pic.twitter.com/CxEhjLwHxl — Constable Darren Wilson (@DWilson2121) 14. února 2019

„Je jí líto co udělala a přála by si, aby se celá událost nikdy nestala. Pochopitelně nechtěla nikomu ublížit,” uvedl Greg Leslie, právník obviněné ženy.

Marcella Zoia leaves #Court after appearing for charges related to throwing a chair off a high rise building last week, that was distributed on #Instagram. #Toronto #ChairGirl https://t.co/Br0WyH1vcR @powellbetsy for all the news pic.twitter.com/5SZIahZcdO — Rick Madonik (@RMadonik) 13. února 2019

Nešlo jen o žert



Mluvčí společnosti Airbnb Ben Breit sdělil, že společnost bude maximálně spolupracovat s policií a pomůže vypátrat všechny osoby s činem spojené.

K činu se vyjádřil i starosta města John Tory. „Nešlo pouze o hloupý žert. Při nezodpovědném činu mohlo dojít k zranění či dokonce smrti,” prohlásil.