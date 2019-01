Málem jsem se propadla hanbou, vzpomíná Florencia Rastelliová na den, kdy se v místním muzeu v rámci mimořádného projektu za velmi přísných podmínek začaly nahrávat zvuky slavných stradivárek.

Na hlasité zvuky jsou nyní kvůli tomuto projektu Cremoňané obzvlášť citliví. Vzali si k srdci prosbu starosty Gianluky Galimbertiho, který na tiskové konferenci požádal, aby lidé byli během nahrávání co nejtišší.

Policie dokonce uzavřela část centra, a tak v ulicích obvykle kypících životem panuje naprosto neobvyklý klid.

Fascinating to read the lengths these visionaries are going to preserve history - "To Save the Sound of a Stradivarius, a Whole City Must Keep Quiet" via @NYTimes https://t.co/W9O6WnUjhx pic.twitter.com/va3w3WZRES