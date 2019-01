tcs, Novinky

Tasnga a jeho novopečená žena Nang Winová z města Ajutthaja jsou potvrzením rčení, že láska kvete v každém věku. „Jsem šťastný, že jsem znovu nalezl lásku,“ uvedl usměvavý stařík. Oba novomanželé strávili poslední desítky let bez partnera. Tasnga se před padesáti lety rozvedl, Nang manžel zemřel.

Svatba proběhla v tradičním duchu za přítomnosti členů rodiny, přátel a personálu domova důchodců, kde se obřad odehrával. „Všichni vypadali nádherně, cítila jsem se opravdu výjimečně,“ prohlásila dojatá Nang.

Tasngovi a Nang je dohromady téměř dvě stě let a podle ředitele domova důchodců je to vůbec poprvé, co se v Thajsku vzal takto starý pár. „Mají hodně čerstvého vzduchu a výbornou péči našich doktorů a sester,“ vysvětlil nebývalou vitalitu svých klientů ředitel.

To potvrdil i Tasnga. „Stále se uvnitř cítím mladý,“ smál se. S Nang teď budou moci prožít svá poslední léta šťasten.