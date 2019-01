„Na každých devět mužů pracujících globálně v oblasti kybernetické bezpečnosti připadá jen jedna žena,” uvedlo Národní středisko kybernetické bezpečnosti, které je součástí GCHQ. To podle něj znamená, že obor přichází o mnoho potenciálních kandidátů a talentovaných lidí.

Are you up for the challenge? Register for the #CyberFirst Girls Competition with @NCSC#GirlsComp19https://t.co/HgCe79Sdf1 pic.twitter.com/DcdghHUeQg