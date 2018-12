Milujícího otce zachytil na cestě z Floridy do Detroitu cestující Mike Levy a fotku umístil na sociální sítě. „Hal se rozhodl se svojí dcerou strávit Vánoce. Cestuje s ní během svátků po celé zemi, zatímco ona musí pracovat. Tomu říkám milující otec. Oběma přeji šťastné a veselé,“ napsal Levy.

Flight attendant Pierce Vaughan couldn't be home for Christmas so her dad decided he would go and spend time with her instead. Hal Vaughan bought a ticket on every one of her flights over Christmas Eve and Christmas Day.