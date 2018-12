ČTK

Účastníci setkání postupně vkládají rozžaté svíčky do velkých zavařovacích sklenic. Následně je rozmisťují po mostovce, některé ze sklenic také spouštějí dolů na provázcích různé délky. Výsledkem je nevšední světelná podívaná, kterou násobí odraz plamínků od hladiny řeky Moravy.

„Pracujeme s nějakou symetrií. Takže vymyslíme obrazec, rozpočítáme délku provázků a pak doufáme, že nebude foukat vítr a nebude pršet, a že se nám spojí skutečné světlo s tím vodním odrazem,“ uvedla Závodová.

Stovky svíček rozzářily portálový most v Kostelanech nad Moravou.

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

Letos lidé zapálili více než 700 svíček. Opět k tomu využili Betlémské světlo z místního kostela svatého Floriána.

„Obrazec je rozdělený na pravou a levou stranu mostovky. Vytváří to efekt v té perspektivě, že se oba obrazce prolínají. Když člověk jde kolem, tak vlastně nechápe, co se to tady děje. Ale v případě, že se projde 300 metrů na sever, nebo na jih, lze vše vidět z čelního pohledu, kdy se oba obrazce prolnou a teprve potom je výsledný efekt dokonalý,“ řekl Smělík.

Rozsvícení mostu si stejně jako každý rok nenechali ujít manželé Marta a Jan Panáčkovi z Kostelan nad Moravou. „Je to zajímavé, chodí místní i přespolní. Bereme to jako zpestření svátků, je to i oslava mostu, který je jediný svého druhu v České republice. I proto je to tak zvláštní, most si to zaslouží,“ řekla Panáčková.

Zapalování svíček na mostě v Kostelanech nad Moravou

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

Portálový ocelový most přes řeku Moravu byl dostavěn v roce 1921. Je dlouhý 84 metrů a široký čtyři metry. Most má nosnost 1,5 tuny, proto na něj mohou vjíždět pouze osobní auta, a to jen s povolením. Vede po něm také cyklostezka. V roce 1997 odolal ničivým povodním, ve stejném roce byl díky své unikátní konstrukci a nosnému systému prohlášen kulturní památkou. Právě tyto dvě události každoroční vánoční oslava mostu připomíná.

Oblíbené sváteční akci letos předcházela ohňová show uherskobrodské skupiny Fuerza del Fuego.