Paní Whartonová, dle slov studentů přísná učitelka, přišla v minulosti jak o rodiče, tak o sestru a zůstala bez nejbližší rodiny. Když se svěřila studentům, že pro ni není období Vánoc jednoduché, zřejmě nečekala, že se teenageři rozhodnou s tím něco udělat. Opak byl však pravdou.

V den pololetních testů třída připravila před tabuli spoustu dárků a sborové přání k Vánocům Whartonovou evidentně zaskočilo. „Byla jsem ohromená jejich soucitem. Nebyl to čin mezi studenty a učitelem. Bylo to lidské,“ uvedla třesoucím se hlasem kantorka.

so we all got together to surprise our professor who usually spends christmas alone. it really is the little things. ❤️🎄 pic.twitter.com/Iqouv8loc5