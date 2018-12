tcs, Novinky

Agentura Caters zveřejnila své nejlepší fotky přírody za rok 2018. Do výběru se nedostaly pouze snímky zvířat, ale i lidí v neobvyklém přírodním prostředí.

Orel s liškou bojují o kořist

Tentokrát liška nepochodila.

FOTO: Kevin Ebi, Profimedia.cz

Unikátní fotografie vznikla v národním parku na ostrově San Juan v americkém státě Washington. Orel bělohlavý ulovil králíka, do vzduchu ho však zvedl i s liškou, která se své kořisti nehodlala vzdát. Orel obě zvířata vynesl až do šestimetrové výšky a liška nakonec musela svůj boj vzdát.

Opice ukazuje mládě světu

Okamžik jako vystřižený z filmu Lví král není ve skutečnosti tak romantický.

FOTO: Dafna Ben Nun, Profimedia.cz

Okamžik, který silně připomíná ikonickou scénu z filmu Lví král, kde opičák Rafiki ukazuje zvířatům právě narozeného Simbu, zachytila izraelská fotografka Dafna Ben Nun letos v Zimbabwe.

„Byl to jenom okamžik, ale naprosto fascinující,“ uvedla Dafna. Opice, která mládě drží, není jeho matka, ta si ho krátce na to vzala zpět.

Tvář ve vlnách

Lidské tvary lze vidět kdekoliv, ve vlnách ale vypadají opravdu působivě.

FOTO: Trevor Pottelberg, Profimedia.cz

Fotograf Trevor Pottelberg zachytil letos unikátní snímek vlny na Erijském jezeru, nejjižnějším z pěti Velkých jezer. Fotografii nazval Duch hlubin a není těžké uhodnout proč. Ve vlně lze jasně rozpoznat rysy lidského obličeje.

Odchyt nosorožce

Uspání a odchyt nosorožce opravdu není jednoduchá záležitost.

FOTO: Rainer Schimpf, Profimedia.cz

Netahej vlka za ocas, zní jedno ze známých přísloví. U nosorožců to pak platí dvojnásob. Muž na fotografii zachycené jihoafrickém Východním Kapsku k tomu má ale pádný důvod. Patří k týmu záchranářů, který úspěšně odchytil zraněného nosorožce.

Selfie s pyramidami

Velké pyramidy z ptačí perspektivy

FOTO: Nicolas Aubert, Profimedia.cz

Nicolasi Aubertovi ze španělské Malagy se podařilo vyfotit se se slavnými pyramidami v Gíze, jak se to jen tak někomu nepodaří. Na paramotoru se vznesl do výšky a zachytil jedny z nejslavnějších lidských staveb na světě z pohledu ptáků.

Hladový tygr

Tygři perličkou rozhodně nepohrdnou, chytit ji však není snadné.

FOTO: Andrey Gudkov, Profimedia.cz

Mocný výskok tygra zachytil na zasněžených pláních Sibiřského tygřího parku u města Chan-lin v Číně ruský fotograf Andrej Gudkov. Většině tygrů perličky unikly a šelmám zůstaly jen chomáče peří mezi tlapami. Jeden z tygrů byl ale úspěšnější a perličku se mu podařilo chytit rovnou do tlamy.

Veverka Superman

Je to pták? Je to letadlo? Ne, je to veverka.

FOTO: Pete Walkden, Profimedia.cz

Na Skotské vysočině nedaleko města Inverness nafotil fotograf sérii snímků skákající veverky. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby jedna z fotek nezachytila malého hlodavce v téměř dokonalé póze Supermana.

Čtyři sta metrů nad zemí

Těm, co mají strach z výšek, se z této fotografie zatočí hlava.

FOTO: MIKE HUTTON / CATERS NEWS, Profimedia.cz

Slavná skála s názvem Gargoyle Flake v britském národním parku Peak District se stala cílem sedmačtyřicetiletého horolezce, který byl zachycen, jak visí za jednu ruku nad 400 metrů hlubokým srázem.

Krmení psů

Šla by snad psí povaha vystihnout lépe?

FOTO: Christian Vieler, Profimedia.cz

Bernský salašnický pes dychtivě pozorující letící granule, které se snaží zachytit, je jen jedním z psích portrétů, které německý fotograf Christian Vieler vytváří. Na své sérii nazvané „Psi chytající dobroty“ pracuje už několik let a jeho fotky jsou každoročně tím nejpůsobivějším vyjádřením osobností nejlepšího přítele člověka.

Desítky tun ve vzduchu

Vidět tyto dva kolosy vyskočit najednou je skutečně jedinečný zážitek.

FOTO: John Goodridge, Profimedia.cz

Dvojitý výskok obřích keporkaků letos zachytil fotograf John Goodridge u břehů Nového Jižního Walesu v Austrálii. Majestátní stvoření s délkou okolo 14 metrů se předváděla necelých sto metrů od jeho člunu. Zahlédnout ve výskoku dvě velryby najednou je poměrně vzácné.