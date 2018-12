zkr, Novinky

Malý kocourek uvízl na silnici v Manile 3. prosince. Těsně kolem něj projela řada vozidel; jako zázrakem ho žádné z nich nepřejelo. Zachránit ho přišel až řidič autobusu, který vůz i s cestujícími zastavil a kotě položil na trávu na prostředním dělicím pásu.

Tam by ale kocourek asi dlouho nevydržel a hrozilo, že se vrátí zpět pod kola aut. „Autobusákovi to zřejmě nedošlo. Ale odvedl dobrou práci. Zastavil dopravu, aby kočku zachránil. Já už jsem to jen dokončil a zajistil jsem, aby se dostala do bezpečného domova,“ popsal třicetiletý motocyklista Kristian Nabus.

Ten nejdřív s kocourkem strávil den ve své kanceláři, pak si ho odvezl domů, kde žije s několika kočkami. Nalezence pojmenoval Aerox. „Byla to moje první jízda na této motorce, která se tak jmenuje, tak jsem ho po ní pojmenoval. Myslím, že to celé byla shoda náhod.“