Jak sdělil místostarosta Severance Kyle Rietkerk, zákaz byl součástí zákona, který zakazuje házení či střílení kamenů a jiných předmětů na osoby, auta, zvířata, stromy, budovy a jiné objekty. „A sněhové koule se řadily mezi zakázané předměty,“ uvedl Rietkerk.

Dane však nezahálel a spolu se svými spolužáky sepsal vedení města dopis, ve kterém navrhovali zákon změnit.

„Podle mě je zákon zastaralý a rád bych, aby se změnil. Chci se v zimě koulovat, a nedostat se přitom do průšvihu,“ pronesl Dane na městském zasedání a uspěl. Zástupci rozhodli o zrušení zákazu, a umožnili tak dětem prožít zimu naplno.

